'Ik rolde dildo-bende op via Twitter'

NIJMEGEN - In maart van dit jaar worden in Nijmegen meerdere dildo's gestolen. Op beelden is te zien hoe een vrouw er met meerdere seksspeeljes vandoor ging. Wijkagent William Nijland stak zijn energie in het oplossen van deze opvallende diefstal en tot zijn verbazing lukte dit met behulp van social media, blijkt uit een verhaal van KRO-NCRV's De Monitor.

In eerste instantie zou je niet verwachten dat er een hele wereld schuilgaat achter de diefstal van meerdere dildo's in maart van dit jaar. De Nijmeegse wijkagent William Nijland krijgt toestemming om de beelden van de bewakingscamera in de Nijmeegse sexshop Ero World, via social media te plaatsen.

De vrouw is goed en herkenbaar vastgelegd en dat is makkelijk voor de opsporing.

Niet lang nadat hij het bericht plaatst krijgt hij deze tip van On Top of Love uit Den Bosch.

De wijkagent denkt 'out of the box' in de dildo-zaak door via social media de opsporing vorm te geven. Hij legt contact met de Bossche winkel waar in december 2016 een vergelijkbare diefstal heeft plaatsgevonden. De gebeurtenissen in deze winkel blijken de sleutel in het onderzoek. het signalementen van de dievegge komt overeen en succes lijkt snel geboekt.

De vrouw blijkt niet alleen te werken; een dildo-bende blijkt verantwoordelijk voor de diefstallen. En die bende wordt dankzij Twitter door de Nijmeegse wijkagent opgerold.