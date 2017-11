Brandweer blust brand in woning

Foto: GinoPress

ZUILICHEM - De brandweer in Zuilichem heeft vrijdagmorgen een brand geblust. In een woning aan de Van Heemstraweg was die uitgebroken.

De brandweer wist de schade te beperken, maar er is veel rookschade. Een van de bewoners is door ambulancepersoneel behandeld voor het inademen van rook. De oorzaak van de brand is niet bekend.

