Slingeland beste Gelderse ziekenhuis, vrije val voor SKB en Rijnstate

WINTERSWIJK - Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk heeft een behoorlijke tik gekregen in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. Vorig jaar stond het ziekenhuis nog negende, dit jaar is het terug te vinden op plaats 41. Ook Rijnstate in Arnhem maakte een vrije val. Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem mag de bloemen in ontvangst nemen. Dat stijgt van 31 naar plek 8.

Voor de uitslag worden 36 criteria genomen die de ziekenhuizen naar waarheid moeten invullen en doorgeven aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die criteria zijn een doorsnede van de behandeling in ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, heupoperaties en de kwaliteit van de verpleging.

Sterkste stijger en daler

Opmerkelijk aan de uitslag is dat de Gelderse ziekenhuizen allemaal meer punten in de eindscore behalen dan vorig jaar. Daarbij doet in Gelderland het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem het het beste. Voor SKB zijn de druiven zuur. Vorig jaar stond het Winterswijker ziekenhuis nog negende met een score van 69.62 punten, dit jaar is een score van 72.48 punten slechts goed voor plaats 41 in de ziekenhuisranking.

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem duikelde in de Top 100 vijftien plaatsen. Vorig jaar trots op plaats 5, dit jaar op 20. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gaat van 39 naar 38.

Het Nijmeegse Radboudumc heeft niet meegedaan, evenals de andere universitaire medische centra.

