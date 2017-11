Fraser: 'Het is een collectief falen, ook van mij'

'Ik heb tegen de groep gezegd dat dit een collectief falen is. En benadrukt dat het vooral om de mensen gaat die zijn begonnen en ik. De wissels kunnen we niks kwalijk nemen, de rest van de staf ook niet.'

Foto: Omroep Gelderland

Wat neemt Fraser zichzelf dan kwalijk? 'De eerste goal niet, daarover hebben we ze geïnformeerd. Maar ik zag dat de frustratie bij de spelers toenam en dat we weinig aan goed voetbal toekwamen. Ik had zelf ook irritaties en heb nagelaten om ze daarbij te helpen.'

Rode kaart

Een bepalend moment in de wedstrijd was ook de rode kaart van Alexander Büttner. Had de trainer hem er misschien al af moeten halen? 'Ik wil het niet op één man spitsen. Het is een collectief falen, ik ga het dus niet op één man gooien.'

Niet over scheidsrechter praten

Dus wil de trainer het ook niet over de scheidsrechter hebben. Dat kunnen we doen als we ons niveau wel hadden gehaald. We hebben nu over twee wedstrijden tegen Zulte niet het niveau gehaald wat we voor ogen hebben. Dus ik heb geen zin om over de scheidsrechter te praten.

Doordat Vitesse het niveau niet haalde is de conclusie na vier wedstrijden hard. Vitesse heeft niet kunnen brengen wat ervan verwacht werd. 'Zeker na de eerste wedstrijd in de Europa League had ik meer verwacht. In Nice hebben we het niet gebracht en tegen Zulte twee keer ook niet. Ik doe geen oog dicht vannacht.'