Lichte hersenschudding voor Vitesse-spits Castaignos

ARNHEM - Voor Vitesse was het een nare avond in de Europa League tegen Zulte Waregem. En zeker ook voor Luc Castaignos.

De spits moest na ruim een half uur het veld verlaten. "De eerste diagnose is een lichte hersenschudding", meldde trainer Henk Fraser na afloop. Castaignos kreeg de voorkeur boven Tim Matavz, maar die moest hem dus al in de eerste helft komen aflossen. Daardoor verviel ook de optie voor Fraser om met twee centrumspitsen iets te forceren.

Castaignos stond in Waregem ook al in de basis, maar dat was toen omdat Matavz op het punt stond om vader te worden. De spits was in België ook al onfortuinlijk, want toen werd een doelpunt van hem ten onrechte afgekeurd.