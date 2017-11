Vitessenaar Bruns haalt uit na Europees fiasco

"Moet ik het netjes zeggen? Nee? Dan is het een kutavond. We verliezen met 2-0 en staan al na drie minuten achter. We hebben het als team verknald. Die 0-1 valt uit een standaardsituatie en daar waren we nog zo voor gewaarschuwd. Via via gaat hij erin."

Bruns was niet te spreken over de scheidsrechter. "Ik wil er eigenlijk liever niets over zeggen, dat heeft iedereen met eigen ogen kunnen zien. Maar hij keurt twee doelpunten van ons af. De eerste raakte ik misschien in buitenspelpositie, maar bij de tweede was niks aan de hand. Het was een klote-avond. We hebben het als team niet goed gedaan. Al kunnen we het in theorie nog steeds halen."