Verdachte dark web: 'Ik wilde een James Bond-foto mét vuurwapen'

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag straffen geëist tegen een 42-jarige Arnhemmer en een 28-jarige man uit Berg en Dal. De mannen worden verdacht van het kopen van wapens op het dark web.

Tegen de 42-jarige man uit Arnhem werd een celstraf van 12 maanden geëist. Daarnaast wil de officier van justitie de man zijn vermogen van 28.000 euro, dat hij wederrechtelijk heeft verkregen, afnemen.

De man kocht via het dark web een wapen, een geluidsdemper en 250 patronen met een totale waarde van 2100 euro. De politie maakte in februari een afspraak met de man in Duiven, daar werd hij aangehouden. Het OM verdenkt de Arnhemmer daarnaast van drugsbezit, een hennepkwekerij in een bedrijfspand in Arnhem en diefstal van stroom.

'Foto met vuurwapen'

De verdachte verklaarde in de rechtszaal dat hij fan is van James Bond-films. 'Het wapen was puur voor de heb. Dan kon ik een mooie foto van mezelf maken als James Bond mét vuurwapen', aldus de Arnhemmer.

Daarnaast zei de man dat hij het bestelde vuurwapen thuis had willen gebruiken. 'Het staat op mijn bucketlist er een keer mee te schieten op mijn zolder. Ik heb daar een schiethoek ingericht met zandzakken.'

'Bovengemiddelde interesse WOII'

De 28-jarige man uit Berg en Dal hoorde de officier van justitie een voorwaardelijke celstraf van 1 maand met een proeftijd van twee jaar en een werkstraf van 120 uur tegen zich eisen.

De man werd op 27 mei gearresteerd in Tiel. Hij had op het dark web een wapen, een glock 19, besteld voor een bedrag van 1300 euro. Dit bedrag had de man bij de aanhouding contant op zak en het OM wil beslag leggen op het geld.

Bij de man thuis werden twee vuurwapens, tientallen kogelpatronen, pepperspray en een ploertendoder gevonden. Bij de huiszoeking bleek de man een 'bovengemiddelde interesse in de Tweede Wereldoorlog en wapens te hebben', aldus het OM.