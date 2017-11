'Op hoofd geslagen Winterswijker slachtoffer van gerichte actie'

WINTERSWIJK - De 58-jarige Winterswijker die maandag om het leven kwam nadat hij met een hamer op zijn hoofd werd geslagen, was waarschijnlijk slachtoffer van een gerichte actie. Dat meldt de politie.

'Op dit moment zijn er geen aanwijzingen in het onderzoek dat het in deze zaak om een willekeurig slachtoffer gaat', schrijft de politie. Verder gaat de politie niet op het onderzoek in, omdat de informatie vertrouwelijk is.

De Winterswijker liep zondag op de stoep van de Verlengde Morsestraat in Winterswijk toen hij werd aangereden door een auto. Vervolgens werd het slachtoffer door de bestuurder op zijn hoofd geslagen, waarna die er in zijn auto vandoor ging. Van de dader ontbreekt nog steeds ieder spoor.

