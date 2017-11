Raadsleden kritisch over toekomstplannen Museum Het Valkhof

NIJMEGEN - 'Een streekmuseum'. 'Wij missen de vernieuwing'. Raadsleden laten zich kritisch uit over de toekomstplannen van Museum Het Valkhof. Het museum is bezig op te krabbelen uit een fikse crisis. Om subsidies veilig te stellen moet een doortimmerd plan de goedkeuring wegdragen van politici.

Noel Vergunst van GroenLinks vroeg zich tijdens een debat woensdagavond hardop af of de bezoekersaantallen wel zo omhoog zullen gaan als wordt voorgespiegeld. 'Komen Duitsers en randstedelingen wel voor een streekmuseum? Moet je wel z'n streekmuseum willen? We gaan nu geen extra geld toezeggen.'

Rutger Zwart van de PvdA noemde het loslaten van de moderne kunst een beperking. 'Mijn fractie is daar niet echt enthousiast over. En jammer dat er geen financiële verantwoording in zit.' Met dat laatste was VVD'er Nick de Graaf het overigens niet eens: 'Laten we nou niet doen of er geen cijfers op tafel liggen, die zijn er gewoon.'

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat er miljoenen euro's nodig zijn om de toekomst van het museum veilig te stellen. Uit stevig geformuleerde rapporten doemde een beeld op van een financiële en organisatorische puinhoop. Over de rol van de gemeente schreven de onderzoekers onder meer: 'Het lijkt onvermijdelijk dat de gemeente Nijmegen als belangrijkste financier van het museum hierbij een rol zal moeten spelen.'

'We gaan toch vooral over de financiën'

Eef Hendriks van de lokale partij Gewoon Nijmegen ging ook op de rem staan: 'We vinden dat er te weinig informatie is. We wachten op een bedrijfsplan voor er meer geld komt.' Ook Petra Molenaar van de SP wacht op de financiële onderbouwing: 'Jammer dat ontbreekt hoeveel het kost, als raad gaan we toch vooral over de financiën.'

Verantwoordelijk wethouder Velthuis zei over de toekomstplannen: 'We hebben er natuurlijk lang op gewacht en met spanning naar uitgekeken.' De geschiedenis die er aan voorafging noemt hij 'dramatisch'. 'De schrik sloeg ons om het hart.' De wethouder reageerde stekelig op de kritiek van de raadsleden.

Geen streekmuseum

De toekomstvisie en de financiële onderbouwing ervan in een bedrijfsplan uit elkaar halen noemde hij een bewuste keuze. 'Jammer dat u spreekt van een streekmuseum. Het moet een museum worden van nationale allure in de oudste stad van Nederland. We zijn verdomme hartstikke trots op onze stad. Het museum speelt daar een belangrijke rol in. De doelstelling is ambitieus, daar ben ik mij terdege van bewust.'

De toekomstvisie legt vooral de nadruk op de geschiedenis van de stad en haar omgeving. Moderne kunst komst op de tweede plaats. Rutger Zwart van de PvdA noemt moderne kunst in het plan het ondergeschoven kindje. De wethouder is het daar niet mee eens.

Imagoschade beperken

'Ik heb geen twijfel aan de rol voor moderne kunst. Daar gaan we vol mee aan de slag. Het enige wat we niet meer gaan doen is verzamelen. Daarvoor zoeken we de samenwerking met Arnhem. Laten we Arnhem dat ook gunnen. Er zal voortdurend aandacht voor moderne kunst zijn, maar dat hoeft niet uit een kelder van het museum te komen.'

De wethouder kondigde aan dat er verschillende scenario's met bijbehorende bedragen aan de raad worden voorgelegd. 'We geven geld en het zou te gek voor woorden zij als we dan carte blanche geven. We houden een vinger aan de pols en informeren de raad daarover. Ik hoop dat we de imagoschade kunnen beperken', besloot Velthuis.

