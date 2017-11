Opgepast! Gevaarlijke ochtendspits door mist

Het duurt volgens weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup vrij lang voordat de mist optrekt. 'Pas in de loop van vrijdag breekt de zon door', zegt zij.

Naast de mist krijgen we in de nacht van donderdag op vrijdag op sommige plaatsen in Gelderland te maken met vorst aan de grond. In de loop van vrijdag loopt de temperatuur op naar zo'n 12 graden.