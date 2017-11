NUNSPEET - Er staat donderdagavond een lange file op de A28, ter hoogte van Nunspeet. Er is in de richting van Harderwijk één rijstrook gesloten, na een ongeval met meerdere auto's.

Het is niet bekend hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden.

Er staat in beide richtingen, op de A28, momenteel file. De vertraging in de richting van Harderwijk is voor het verkeer bijna een half uur.