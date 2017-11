Nieuw probleem na fipronilcrisis: eiertekort

BARNEVELD - Het fipronilspook hangt nog steeds boven de bedrijven in de eierindustrie. De afgelopen maanden werden talloze eieren vernietigd en miljoenen kippen geruimd. Daardoor doemt zich nu een nieuw probleem op: een eiertekort in de ei-verwerkende industrie.

'Er is een tekort van miljarden eieren in Europa. Dat heeft te maken met fipronil, een vogelziekte in Italië en een vogelgriepgeval in Nederland', vertelt Henk van Hamersveld van de Barneveldse eierhandelaar Eicom. 'Er zijn in Europa zo'n dertig miljoen kippen afgeslacht. Maal vijf eieren per week. Er is dus een hele grote schaarste.'

Prijs verdubbeld

Door het eiertekort zijn de aankoopprijzen enorm gestegen. Sinds eind juli de fipronilcrisis uitbrak, is de prijs voor eieren verdubbeld. Verwacht wordt dat het einde van deze stijging nog lang niet in zicht is.

Luister het hele interview met Henk van Hamersveld:

Door het tekort kunnen bestellingen vaak niet of slechts gedeeltelijk worden afgeleverd. En dit kan nog wel even duren, denkt Van Hamersveld. 'Misschien nog wel een half jaar. In ieder geval tot Pasen.'

Miljoenenschade

Uit een rapport van de Wageningen Universiteit blijkt dat de directe schade voor de gehele eiersector door de fipronilbesmetting zo'n 65 tot 75 miljoen euro is. Het bedrijft de schade voor verschillende soorten bedrijven in de pluimveeketen, zoals opfokbedrijven, legpluimveebedrijven, eipakstations en fabrikanten van eierproducten.

Eerder werd duidelijk dat pluimveehouders de grootste moeite hebben hun stallen vrij te krijgen van het bestrijdingsmiddel tegen bloedluis. De twee eigenaren van het bedrijf ChickFriend in Barneveld en die verantwoordelijk worden gehouden voor de fipronilcrisis, kwamen recentelijk vrij. Ze blijven verdachte in de zaak.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil niet voor de camera reageren. Wel verstrekt de autoriteit de laatste cijfers:

- 160 stallen zijn geruimd;

- 205 stallen zijn vrijgegeven;

- 374 stallen zijn gedeeltelijk vrijgegeven;

- 218 stallen zijn volledig geblokkeerd. Hierin zitten ook grotendeels de geruimde stallen die nog moeten herbevolken;

- De laatste ruimingen zijn uitgevoerd op 12 en 25 oktober. Zie ook: DOSSIER eiercrisis