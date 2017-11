Gelderse sterren stralen met kerst bij Omroep Gelderland

ARNHEM - Omroep Gelderland zendt tweede kerstdag op tv een concert uit met de Gelderse muzikale hoogtepunten van 2017. Het gaat om de registratie van een show in Luxor Live in Arnhem. Onder anderen Frans Duijts, Jannes, Sieneke, Joey Hartkamp en Ronnie Tober treden op.

De artiesten die optreden beleefden in 2017 een hoogtepunt in Gelderland. Zo had Jannes zijn jubileumshow in het GelreDome en scoorde Joey Hartkamp zijn eerste hit. Daarnaast zal er een ode zijn aan de tien jaar geleden overleden Achterhoekse zanger Arne Jansen.

Meisjes Met Rode Haren is de grootste hit van Jansen. Dat nummer komt ongetwijfeld voorbij tijdens het eerbetoon.

Daarnaast zijn er optredens van Nederlandse sterren zoals Marianne Weber, John de Bever, Jan Keijzer en Annie Schilder.