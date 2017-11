Teruglezen: Europees avontuur Vitesse vrijwel over na nederlaag tegen Zulte Waregem

95e: Het is gedaan: 0-2. Al met al een treurige avond. Alleen in theorie kan Vitesse nog overwinteren, omdat Lazio met 1-0 won van Nice. Als Vitesse twee keer wint en Nice en Zulte Waregem spelen tegen elkaar gelijk, is overwinteren nog mogelijk. Maar dit Vitesse haalt normaliter helemaal geen punten meer in deze poule.

90e: Nog vijf minuten extra tijd waar niemand meer op zit te wachten.

89e: Nee, het zit er echt niet meer in voor Vitesse.

87e: Voor wie echt alles wil weten: Heylen komt erin voor De Fauw bij de Belgen.

85e: Het publiek reageert cynisch met applaus op iedere beslissing van de inderdaad vrij zwakke scheidsrechter Aranovkiy. Ook in Waregem had Vitesse de scheids al bepaald niet mee. Maar al met al is het spel van de Arnhemmers toch ook ondermaats.

83e: Thomas Bruns haalt als één van de weinigen een voldoende. En zijn doelpunt werd ten onrechte afgekeurd.

81e: Alle zwakke punten van Vitesse worden vanavond pijnlijk blootgelegd. Te weinig creativiteit, onvoldoende fysieke kracht en slordig aan de bal en achterin.

79e: Hier is het feest, zeker als Olayinka ook nog bijna scoort.

77e: Uitblinker Kaya wordt gewisseld en krijgt applaus, ook van de Vitesse-fans.

75e: Pasveer zit helemaal mis bij een hoge bal, maar Zulte Waregem profiteert niet.

72e: Bruns maakt de 1-2, denkt hij. Maar opnieuw wordt het doelpunt afgekeurd en dat lijkt onterecht.

69e: Een knap uitgespeelde aanval komt terecht bij Kaya, die de bal keurig in de hoek plaatst: 0-2. De Europese droom van Vitesse is nu wel voorbij.

68e: Alle risico bij Vitesse nu: Navarone Foor erin voor verdediger en aanvoerder Guram Kashia. Achterin nu 1 op 1.

66e: Ook geel voor Bruns, wel één van de beteren nog aan Arnhemse zijde.

63e: Hij heeft nauwelijks wat te doen, doelman Remko Pasveer.

61e: Vitesse speelt nu vol passie, maar komt er vooralsnog niet door.

58e: Linksback Lassana Faye komt erin bij Vitesse voor de tegenvallende Thulani Serero.

56e: Woede bij iedereen van Vitesse als een doelpunt van Mount wordt afgekeurd.

54e: Het gaat met door met de kaarten, nu is Matavz aan de beurt vanwege protesteren. De spelers van Vitesse hebben zichzelf niet onder controle.

53e: Na goed werk van Kaya is Walsh dichtbij de 0-2.

52e: Alexander Büttner krijgt zijn tweede gele kaart nadat hij te wilde met zijn arm maait en moet er ook af, het is weer tien tegen tien.

51e: Na een goede voorzet van Dabo kopt Bruns over.

50e: Veel vernuft zit er niet in het spel van Vitesse.

48e: Milot Rashica snelt langs Hamalainen en de bal komt terecht bij Tim Matavz, die bijna weet te scoren.

47e: Voorlopig de enige man die heeft gescoord, Fankaty Dabo.

46e: De tweede helft begint. Vitesse moet twee keer scoren om nog in de race te blijven.

22.00 De UEFA maakt er nu een eigen doelpunt van Dabo van. Het maakt nog steeds niks uit voor de stand, het blijft 0-1. Wel twee eigen doelpunten dus van Vitesse in het voordeel van Zulte Waregem, want in België was het Kashia die zo onfortuinlijk was.

45+2: Het is 0-1 bij de rust. Vitesse was al met al toch erg matig in het eerste bedrijf, maar met een man meer is er toch perspectief voor de tweede helft. Lazio-Nice is nog 0-0, dus dit is de virtuele stand: Lazio 10 punten, Nice 7, Zulte Waregem 4 en Vitesse 1.

45e: Twee minuten extra tijd.

44e: Marcel van Roosmalen kan het niet langer aanzien en wil gaan roken, maar vindt de uitgang niet.

42e: De bal wordt van de lijn gehaald na een hoekschop, Vitesse was dichtbij de 1-1.

41e: De supporters van Zulte Waregem zitten niet alleen in het uitvak en ze zijn nadrukkelijk verbaal aanwezig.

40e: Henk Fraser in gesprek met de vierde man, die stoïcijns blijft.

37e: Alexander Büttner gaat flink tekeer op links, maar vooralsnog zonder resultaat.

35e: Tim Matavz maakt zijn entree voor Castaignos. De Sloveen krijgt een luid applaus. Ondertussen heeft Büttner geel gekregen voor een overtreding, terwijl het spel nog door ging.

33e: Luc Castaignos heeft teveel last van zijn hoofd en moet eruit.

31e: Na een vrije trap valt de bal pardoes op de lat, daar ontsnapt Zulte Waregem.

27e: Zulte Waregem-trainer Dury doet een tactische wissel. Hamalainen komt erin als linksback voor middenvelder De Pauw.

26e: Een voorzet van Büttner wordt niet goed verwerkt en daar is de kans voor Rashica, maar geen doelpunt.

25e: Vitesse kan in overtal voor het eerst de tegenstander echt onder druk zetten.

22e: Twee keer geel is rood voor linksback Madu van Zulte Waregem. Het wordt dus elf tegen tien.

21e: En daar is gele kaart nummer twee, nu voor Luc Castaignos na een onnodige overtreding.

20e: Mason Mount gaat voor een strafschop, maar krijgt geel van scheidsrechter Aranovskiy. En dat is een dubieuze beslissing.

19e: Als het zo blijft, ligt Vitesse er definitief uit in Europa.

18e: Trainer Henk Fraser denkt er het zijne van. Vitesse draait nog voor geen meter. Het spel is erg onrustig en chaotisch.

15e: Er is discussie over de doelpuntenmaker: Baudry of Olayinka. Maar hoe dan ook, het is 0-1.

14e: Thomas Bruns schiet hoog over na een aardige aanval.

13e: Het zit nog niet dicht achterin bij Matt Miazga en Guram Kashia.

10e: Vitesse ontsnapt aan 0-2 als Onur Kaya een vrije trap tegen de paal schiet.

8e: Ook in Waregem kwam Vitesse op achterstand na een hoekschop.

5e: Doelman Bostyn heeft weinig moeite met een schotje van Milot Rashica.

3e minuut: Uit een hoekschop opent Zulte Waregem via Olayinka direct de score: 0-1.

21.05 De wedstrijd is begonnen. Er hangt nog veel rook na het vuurwerk in het uitvak.

21.03 Nog even op de elftalfoto:

21.02 De spelers van Vitesse zijn er klaar voor.

21.00 En vuurwerk in het uitvak van Zulte Waregem.

20.58 Een mooi megaspandoek op de Theo Bos-tribune.

20.56 De Hertog heeft alweer gevlogen.

20.52 Vanaf nu is het verslag ook op beeld te volgen (zie de livestream boven dit blog).

20.49 De Theo Bos-tribune zit zo goed als vol.

20.44 Voor de competitie won Vitesse dit seizoen maar één keer thuis: de ouverture tegen NAC. Daarna werd gelijk gespeeld tegen VVV en Utrecht en verloren van AZ en PSV.

20.41 Alexander Büttner ziet een bekende.

20.39 Auteur Marcel van Roosmalen is altijd enthousiast als zijn club speelt.

20.35 Tim Matavz is reserve en loopt er toch een beetje verloren bij.

20.33 Alexander Büttner staat dus toch in de basis bij Vitesse.

20.29 De sfeer zit er inmiddels ook wel in op deTheo Bos-tribune.

20.27 Daar zijn ook de spelers van Vitesse.

20.25 De spelers van Zulte Waregem zijn al begonnen aan hun warming up.

20.23 Remko Pasveer is als eerste Vitessenaar op het veld. Goed nieuws voor de doelman: hij kan vanavond geen last hebben van de zon, zoals tegen PSV.

20.20 Onur Kaya is nog heel ontspannen.

foto: Wil Kuijpers

20.16 Francky Dury, de succestrainer van Zulte Waregem, wordt geïnterviewd.

20.14 Het is al goed vol en gezellig in het uitvak van de Belgen.

20.11 Slecht nieuws voor Theo Janssen:

20.07 En even sneren naar Nijmegen.

20.05 Het veld wordt nog even gesproeid.

20.00 Zulte Waregem heeft zoals verwacht de ploeg flink overhoop gegooid. Onur Kaya speelt in ieder geval wel, op papier als linksbuiten. Maar hem kennende zal hij wel gaan zwerven.

Bostyn; De Fauw, Walsh, Baudry, Madu; De Mets, De Pauw, De Sart; Coopman, Olayinka, Kaya.

19.56 Vitesse speelt toch met Alexander Büttner en niet met Lassana Faye. Tim Matavz en Navaroen Foor zijn wel gepasseerd, Luc Castaignos en Mason Mount spelen. Dit zijn opmerkelijk genoeg dezelfde elf als in Waregem.

Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Castaignos, Linssen.

19.54 "Ik heb een sjaal om met Zulte Waregem en Vitesse en op het einde knip ik de verliezer eraf", zegt één van deze Belgische fans.

19.50 De eerste fans van Zulte Waregem melden zich in het uitvak.

19.47 Lassana Faye (tweede van rechts) staat in de basis bij Vitesse. Hij stond dit jaar twee keer eerder aan de aftrap, beide malen tegen Ajax.

19.44 Ook de spelers van Zulte Waregem inspecteren het veld, met Onur Kaya (tweede van rechts), die het hier nog wel kent.

19.42 Matthew Amoah zojuist op Radio Gelderland: "Vitesse moet zich 110 procent inspannen en dan winnen ze. Met dit publiek erachter moet het lukken."

19.40 En even het veld testen.

19.38 En de spelers melden zich op het veld, met vooraan aanvoerder Guram Kashia.

19.35 De bus komt aan.

19.28 De supporters van Zulte Waregem hebben er wel goesting in.

19.23 De Vriend van Vitesse Jan Snellenburg meldt zich in de uitzending. Hij vertelt dat hij de UEFA-delegatie mee uit eten heeft genomen. En daarbij is gekozen voor kwaliteit. Dus als Vitesse een strafschop mee krijgt, is dat te danken aan Snellenburg.

19.18 De poort naar Europa:

19.14 De Belgische Sporza-verslaggever Filip Joos ziet een trend in deze Europa Leaguegroep: "Drie clubs met een adelaar: Vitesse, Lazio en Nice. Dan is Zulte Waregem de kanarie."

19.11 Huis-DJ Walter Witlov voorspelt een 2-1 zege voor Vitesse.

19.04 De eerste mensen melden zich bij de hoofdingang van GelreDome.

18.55 Hier gaan beide trainers straks uitleggen wat er goed is gegaan. Of verkeerd...

18.52 Het dak is nog open, maar schijnt toch echt dicht te gaan. Ooit was dat een wapen van Vitesse. In de beginperiode van GelreDome was het dak altijd dicht en won Vitesse alles.

18.47 En vanaf 19.00 uur komt Radio Gelderland live vanuit GelreDome.

18.45 De vlaggen op de Theo Bos-tribune liggen al klaar.

18.40 Goed nieuws voor alle koukleumen.

18.38 Bij Vitesse vermoedelijk drie wijzigingen. Lassana Faye, Mason Mount en Luc Castaignos verschijnen aan de aftrap en dat gaat dan ten koste van Alexander Büttner, Navarone Foor en Tim Matavz (foto).

18.35 Als Vitesse wint, blijft het in de race om te overwinteren. Met vier punten blijft Nice ongeacht de uitslag van Lazio Roma-Nice nog binnen bereik. De Fransen hebben nu zes punten. Voor Zulte Waregem geldt hetzelfde. Bij een gelijkspel schakelen de beide ploegen elkaar eigenlijk uit.

18.30 De fans uit België zorgden al voor een leuke sfeer in de binnenstad van Arnhem.

Fans Vitesse en Zulte Waregem lopen warm voor cruciaal duel