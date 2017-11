Liveblog: Vitesse strijdt voor laatste kans in Europa League

ARNHEM - Als Vitesse nog kans wel houden om te overwinteren in de Europa League, moet er thuis worden gewonnen van Zulte Waregem. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

19.28 De supporters van Zulte Waregem hebben er wel goesting in.

19.23 De Vriend van Vitesse Jan Snellenburg meldt zich in de uitzending. Hij vertelt dat hij de UEFA-delegatie mee uit eten heeft genomen. En daarbij is gekozen voor kwaliteit. Dus als Vitesse een strafschop mee krijgt, is dat te danken aan Snellenburg.

19.18 De poort naar Europa:

19.14 De Belgische Sporza-verslaggever Filip Joos ziet een trend in deze Europa Leaguegroep: :"Drie clubs met een adelaar: Vitesse, Lazio en Nice. Dan is Zulte Waregem de kanarie."

19.11 Huis-DJ Walter Witlov voorspelt een 2-1 zege voor Vitesse.

19.04 De eerste mensen melden zich bij de hoofdingang van GelreDome.

18.55 Hier gaan beide trainers straks uitleggen wat er goed is gegaan. Of verkeerd...

18.52 Het dak is nog open, maar schijnt toch echt dicht te gaan. Ooit was dat een wapen van Vitesse. In de beginperiode van GelreDome was het dak altijd dicht en won Vitesse alles.

18.47 En vanaf 19.00 uur komt Radio Gelderland live vanuit GelreDome.

18.45 De vlaggen op de Theo Bos-tribune liggen al klaar.

18.40 Goed nieuws voor alle koukleumen.

18.38 Bij Vitesse vermoedelijk drie wijzigingen. Lassana Faye, Mason Mount en Luc Castaignos verschijnen aan de aftrap en dat gaat dan ten koste van Alexander Büttner, Navarone Foor en Tim Matavz (foto).

18.35 Als Vitesse wint, blijft het in de race om te overwinteren. Met vier punten blijft Nice ongeacht de uitslag van Lazio Roma-Nice nog binnen bereik. De Fransen hebben nu zes punten. Voor Zulte Waregem geldt hetzelfde. Bij een gelijkspel schakelen de beide ploegen elkaar eigenlijk uit.

18.30 De fans uit België zorgden al voor een leuke sfeer in de binnenstad van Arnhem.

