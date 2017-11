Advocate soldaat: 'Over elkaar heen plassen alsof het de normaalste zaak van de wereld was'

ARNHEM - Militairen en sergeanten van de Oranjekazerne in Schaarsbergen zijn in opspraak, nadat één van de soldaten een aanklacht heeft ingediend bij de marechaussee. Er zou onder andere sprake zijn van aanranding en mishandeling. Advocate Ruth Jager vertelt namens de soldaat hoe erg de situatie was.

Er werd bijvoorbeeld iedere ochtend in de douche over de militair geplast. 'De sergeant-majoor stond te lachen alsof het de gewoonste zaak van de wereld was dat hij een golden shower kreeg', vertelt Jager.

'Met een latex handschoen'

De mishandelingen hebben jarenlang aangehouden, de vraag is hoe de soldaat dit zo lang heeft kunnen laten gebeuren. Het begon als pesterijen maar het werd steeds erger. 'Het is ook gewoon een cultuur binnen defensie, er wordt gedacht 'dit hoort bij mijn ontgroening' en dat wordt ook zo aan je gecommuniceerd. En je denkt 'ik moet niet piepen, dit gaat wel over', maar het ging niet over', aldus Jager.

Ook gaat het verhaal dat soldaten met latex handschoentjes andere soldaten moesten aanranden. 'Midden in de nacht wordt je in de auto gestopt, wordt iedereen eruit gegooid en moeten er twee met de handen tegen de auto staan en hun broek laten zakken. Dan krijgt iemand anders de opdracht een blauwe latex handschoen aan te doen en met zijn vinger de anus van een ander aan te raken of binnen te dringen. Pas als je dat hebt ondergaan, hoor je erbij. Dat is te bizar voor woorden', gaat de advocate verder.

'Het is gruwelijk misgegaan'

Advocate Ruth Jager verwijt het Openbaar Ministerie dat de zaak niet meteen is opgepakt. Het OM heeft namelijk de verplichting slachtoffers in bescherming te nemen en te begeleiden naar de juiste hulpverlening. Dat is niet gebeurd, volgens Jager.

'Het OM heeft deze zaak voor een deel gewoon laten afdoen door defensie zelf, daar is van alles gruwelijk mis gegaan. Deze jongens hebben geen enkele begeleiding gehad en dat heeft ertoe geleid dat deze zaak zo lang stil is gebleven.' Ook werd een onafhankelijke commissie opgesteld om deze zaak te onderzoeken, waarvan één van de leden de dader was.

Schaarsbergen is eerder in opspraak geweest door vermoedelijke drugsgebruik. Het lijkt dat ook in deze zaak drugs een grote rol hebben gespeeld. 'Er werd heel veel geblowd, onder de douche met de afzuiger aan. Er lagen ook lijntjes cocaïne op tafel, die werden gesnoven in ieders openbaarheid', besluit Jager.

