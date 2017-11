Machinegeweer en stroomstootwapen in beslag genomen in drugszaak

ARNHEM - Na de ontdekking van een drugslab in het Drentse Zuidwolde zijn dinsdag twee Arnhemmers en een man uit Wageningen aangehouden. De mannen werden op heterdaad betrapt in het lab.

De drie mannen van 28, 41 en 56 jaar werden in eerste instantie door de Duitse politie verdacht van drugshandel. Onderzoek door de Gelderse politie leed vervolgens naar het drugslab in Zuidwolde.

In het pand werd in twee verschillende ruimtes Amfetaminen en XTC gemaakt. De drie mannen werden daar op heterdaad betrapt, ze zitten vast voor verhoor.

Machinegeweer

De drugslabs zijn door de politie ontmanteld. In het pand en op adressen in Arnhem en Wageningen werd naast geld, gegevensdragers, sieraden en een stroomstootwapen ook een machinegeweer gevonden en in beslag genomen.