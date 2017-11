Architect Pierre Cuypers in Kranenburg

ARNHEM - Pierre Cuypers werd wereldberoemd als architect van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat museum lijkt in vorm wel wat op een katholieke kerk. Met De Nachtwacht op de plek van het altaar. Niet zo vreemd. Want Cuypers bouwde op veel plekken kerken.

Maar het begon voor de Limburgse architect boven de rivieren allemaal in Kranenburg in de Achterhoek. Katholieken mochten door de reformatie eeuwenlang hun geloof niet in het openbaar belijden. Midden in de negentiende eeuw kwam er een nieuwe grondwet, waardoor ze dat weer wel mochten. En dat werd gevierd met de bouw van nieuwe kerken, ondermeer van de Antoniuskerk in Kranenburg. Met de bouw werd gestart in 1856. In 1867 werd hij gewijd. Daarmee viert die kerk dit jaar het 150 jarig bestaan.