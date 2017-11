ARNHEM - Herkenning en humor staan centraal bij de tekeningen en schilderijen van Marius van Dokkum, met name de taferelen met ouderen.

Tijdens de open atelier dag in Ugchelen konden liefhebber en blik in zijn atelier werpen. Vanaf 8 november is een deel van het werk van Marius te zien in het Orpheus Theater in Apeldoorn en volgend jaar krijgt Marius een eigen museum in Harderwijk.