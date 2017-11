Griezelen in de horrordome

ARNHEM - Griezelen voor de lol, dat kan in spookhuizen en de horrordome. Drie spookhuizen gebaseerd op de films van Saw, Chuckie en IT jagen de bezoekers de stuipen op hun lijf.

Maar wat komt daar allemaal bij kijken, bij zo'n spookhuis? Waar moeten de acteurs die de mensen laten schrikken op letten en wanneer is een griezelavontuur een succes? Esther krijgt een kijkje achter de schermen bij de horrordome. Of ze het nu zelf ook spannend vond, zie je de komende uitzending.