Fans Vitesse en Zulte Waregem lopen warm voor cruciaal duel

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De fans van Vitesse en Zulte Waregem nemen langzaam de binnenstad van Arnhem over. Beide supportersverenigingen maken zich op voor het 'beslissingsduel' in de poulefase van de Europa League. Een nederlaag donderdagavond in GelreDome betekent voor de verliezende partij zo goed als zeker Europese uitschakeling.