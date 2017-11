VIDEO: Mooi rood is niet lelijk

Want hij fotografeert ze graag, al die roodharigen. Zijn modellen moesten allemaal in een zwarte trui op de foto. 'Tegen een donkere achtergrond spat het rode haar dan van het beeld af', vertelt Plaschek. En ze zijn van alle leeftijden. Het jongste model is 0, het oudste 77.

Waarom deze insteek? 'Ik vind roodharigen er erg mooi uitzien', vertelt Plaschek. Hij liep al een tijd rond voor een idee voor een fototentoonstelling in Dudok. 'Ik dacht: als ik 20 tot 30 modellen zou hebben, zou dat al hartstikke mooi zijn.'

De tentoonstelling is tot 15 januari 2018 te zien.