Burgemeesters luiden noodklok over drugscriminaliteit

GELDERMALSEN - De burgemeesters van de gemeenten Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal luiden in een brief aan Provinciale Staten de noodklok over drugscriminaliteit. In de brief roepen ze op tot directe actie.

In de brief staat te lezen dat drugscriminelen in toenemende mate hun toevlucht zoeken in Gelderland. Binnen de drie gemeenten, die per 1 januari 2019 samengaan in de gemeente West Betuwe, zijn dit jaar al drie tot vijf drugslaboratoria opgerold en is er ruim dertig keer drugsafval gedumpt.

Actieplan

De burgemeesters roepen daarom op tot een actieplan voor meer bewustwording van drugscriminaliteit en daarmee samenhangende voorkoming ervan. Daarnaast pleiten zij voor een meldpunt waar iedereen 'verdachte signalen' kan melden.

Langdurig vooronderzoek is volgens de burgemeesters niet nodig. Gegevens die nu bij de politie en andere instanties bekend zijn, is volgens hen voldoende om direct met het actieplan aan de slag te gaan.

'Geen tijd te verliezen'

De provincie wordt opgeroepen tot samenwerking. De gemeenten willen daarmee niet wachten tot de begroting voor 2018 rond is, waarover volgende week wordt gesproken. 'Ons doel is geen tijd verloren te laten gaan en wij doen een dringend beroep op u', klinkt het in de brief.

In het nieuwe regeerakkoord is voor de drugsproblematiek, die steeds meer vanuit Brabant naar het noorden oprukt, eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro en structureel een bedrag van 10 miljoen euro uitgetrokken.

Zie ook: Drugsdumping na drugsdumping op de Veluwe