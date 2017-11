Vogelspotters komen massaal op ijsduiker af: 'Eigenlijk een beetje gestoord'

LATHUM - De ijsduiker is gespot in het Rhederlaag bij Giesbeek. De vogel is al vaker gesignaleerd in de provincie, maar het beestje in Giesbeek is extra bijzonder. Normaal draagt de ijsduiker rond deze tijd zijn winterkleed, maar deze vogel heeft zijn zomerkleed nog aan.

Van heinde en verre komen vogelliefhebbers naar Giesbeek om de ijsduiker te bewonderen. 'We hebben twee uur gereden vanuit Keulen. Dit is zo bijzonder dat we het rijden op de koop toenemen', vertelt een spotter uit Duitsland. Bekijk de reportage, tekst gaat verder onder de video.

Minuten onder water Ook Tom Janszen is gek van vogels. Hij loopt met een immense camera door het gebied, op zoek naar de duiker. 'Het beestje kan minuten onder water blijven en duikt dan plots weer op. Dat maakt het lastig', vertelt hij. De meesten staan al uren naar het water te kijken. 'Het is eigenlijk gestoord', zegt Janszen lachend. Veel foto's Het beestje zit er al enkele dagen en lijkt voorlopig lekker te blijven zitten in de plas. De spotters die donderdag toestroomden hadden geluk, de IJsduiker liet zich regelmatig zien.