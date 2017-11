Bewoners zitten niet te wachten op klokken onder de bruggen

Het idee voor de vier klokken komt van de Amsterdamse kunstenaar Stanislaw Lewkowicz. Zijn project BIG BANG kwam in 2014 als winnaar uit de bus nadat de gemeente in 2014 aan kunstenaars vroeg om de 'identiteit van de bruggen te versterken en hun onderlinge verbondenheid in samenhang met de achterliggende wijken te benadrukken.'

De tekst gaat verder onder de video.

Big Ben

De vier bronzen klokken die hij wil gebruiken zijn in 1782 gegoten in Engeland en hebben eeuwenlang in de kathedraal van Northampton gehangen. Volgens omwonenden gaat het om dezelfde soort klokken als die in de Big Ben in Londen hangen. Miel Couvee: 'Ik weet niet of je ooit in Londen geweest bent, maar die klokken kun je door de hele stad horen. En dat is een hele grote stad.'

Couvee maakt zich al zorgen over de wijkbewoners die nachtdienst hebben. 'En dan komt zo'n geluid dat mij moet verbinden, ja dat trilt mij gewoon m'n bed uit.' Jeroen Langedam, een andere wijkbewoner die het ook zeer oneens is met het project, merkt schertsend op dat het project in elk geval op één manier verbindend werkt: 'Het verbindt inderdaad de hele wijk in klachten over geluidsoverlast.' Toine van Bergen is bang dat schippers zich rot zullen schrikken op het moment dat de klokken plotseling beginnen te luiden. 'Daar kunnen zelfs ongelukken van komen.'

'Zonde geld'

Kunst vinden ze alle drie prima, maar 1,5 ton uitgeven voor een stel klokken waar volgens hen niemand op zit te wachten is waanzin, terwijl er op andere vlakken wordt bezuinigd. Jeroen Langedam: 'Ik vind het echt zonde van het geld, er zijn veel betere dingen zoals Jeugdzorg of de WMO om dat geld aan uit te geven.'

Maar wat de bewoners nog het meeste stoort is de communicatie van de gemeente. Op 6 juli 2015 stuurde gemeente een mail naar slechts 5 bewoners in Dukenburg met het voornemen om de klokken onder de bruggen te gaan hangen. 'Indien gewenst kunnen jullie dit bericht onder jullie achterban en/of via de wijkmedia verspreiden.' Een week later zou er een proefopstelling komen waarvoor met name bewoners rondom het kanaal werden uitgenodigd.

Er kwam ook een berichtje in het gratis weekblad De Brug. Maar kennelijk hadden niet veel mensen dat gezien want bij de proef een week later was slechts een handje vol mensen aanwezig, waarvan een aanzienlijk deel van de gemeente zelf. Bovendien vinden ook bewoners uit andere wijken zoals Hatert en Neerbosch Oost dat zij betrokken hadden moeten worden, omdat ook zij het geluid zullen horen.

'Dukenburg zal dit niet pikken'

Wethouder Velthuis wil nog niet reageren, maar laat via een woordvoerder weten dat het ondoenlijk was om alle bewoners op de hoogte te stellen en dat er op diverse manieren contact is gezocht met de bewoners. Inmiddels is er een omgevingsvergunning aangevraagd waartegen bewoners tot 10 november bezwaarschriften kunnen indienen.

Toine van Bergen: 'Dat is natuurlijk een goed signaal. Maar ik denk dat het nog een veel belangrijker signaal is dat er verkiezingen aankomen en dat de politieke partijen op het stadhuis die dit erdoor willen drukken, goed moeten beseffen dat Dukenburg dit niet zal pikken.'