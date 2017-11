Onderzoek naar dode Winterswijk gaat grens over

Foto: Politie Winterswijk

WINTERSWIJK - De politie zoekt ook in Duitsland naar de dader die zondag in Winterswijk met een hamer de fatale klap uitdeelde aan een 58-jarige Winterswijker. Het slachtoffer overleed maandag in het ziekenhuis.

De dader ging er met een blauwe Volkswagen Golf vandoor. 'Het kenteken is Duits', verklaart een politiewoordvoerder. Het kenteken is BO (...) 7777, de auto komt dus uit de regio Bochum. 'Bovendien spreken veel mensen in de grensstreek Duits', vult de woordvoerder aan. De politie hoopt op tips vanuit Duitsland, met name over de auto. Het slachtoffer werd op de Verlengde Morsestraat aangereden terwijl hij op de stoep liep. Nadat hij was geschept, stapte de bestuurder uit om de gewonde man met een hamer op zijn hoofd te slaan. De automobilist vluchtte met een kapotte voorruit en een beschadigd wiel. De 58-jarige man overleed maandagmiddag. Zie ook: 15 tips over fatale mishandeling Winterswijk

