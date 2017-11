Ruim 3000 meningen over vliegveld Lelystad

ARNHEM - Ruim drieduizend burgers hebben online hun mening geven over de vliegroutes van Lelystad Airport. Daar hadden ze tot donderdag middernacht de tijd voor.

Het aantal reacties stond op 3250. Een groot deel heeft de zienswijze van een van de actiegroepen gekopieerd. Veel gemeenten of organisaties hebben een eigen zienswijze met vragen ingediend.

Het ministerie heeft vooraf beloofd dat iedereen binnen een aantal weken een reactie krijgt. De tijd voor het ministerie begint te dringen. Als het vliegveld in 2019 open moet, dan zullen de aanvliegroutes op korte termijn moeten worden vastgesteld.

De ruim 3000 zienswijzen, bezwaren mag je het officieel niet noemen, hebben grotendeels dezelfde strekking: 'Laagvliegen is onacceptabel en het luchtruim moet opnieuw worden ingedeeld, voordat Lelystad open gaat.'

'Buitenlandse vliegtuigen niet over de Veluwe'

De gemeente Ede heeft samen met de andere gemeenten in de Foodvalley en op de Veluwe en de provincie Gelderland een brief geschreven waarin ze schrijven de economische belangen van Airport Lelystad te onderkennen, maar dat er in de huidige plannen te veel overlast is voor mens en milieu. Ze maken zich zorgen om de toekomst van vliegveld Teuge.

De overheden dringen aan op versnelde herindeling van het luchtruim. In de zienswijze vragen de gemeenten en de provincie samen de mede-indieners aan het Rijk de route van uit het buitenland terugkerende vliegtuigen niet over de Veluwe te laten lopen, maar zuidelijker.

Een tweede verzoek is om vertrekkende toestellen zo snel mogelijk door te laten stijgen naar 2700 meter, zonder hierbij woonkernen te belasten.

Luchtruim aanpassen

De vliegtuigen van en naar het nieuwe Airport Lelystad mogen het vliegverkeer naar Schiphol en de militaire vliegtuigen niet hinderen. In de praktijk betekent het dat de vliegtuigen naar Lelystad onder die van Schiphol doorvliegen. Aanpassen van het luchtruim staat al op de planning, maar is een hele ingewikkelde klus. Er is veel vliegverkeer en de vliegroutes moeten ook aansluiten op die in ons omringende landen.

'Van harte gefeliciteerd'

In de zienswijze van de gemeente Apeldoorn worden de nieuwe minister en staatssecretaris van harte gefeliciteerd met hun benoeming: 'Onze gemeente heeft de laatste maanden nogal wat te stellen gehad met uw departement. (...) Wij vragen ons af welke verrassingen u voor ons in petto heeft, valt er naast de bezwaren over de overlast en de informatievoorziening te lezen.'

De gemeente Heerde stelt voor om een militair luchtruim te gebruiken of vliegvelden in buurlanden. Ze vraagt zich af welke garantie het ministerie geeft dat het luchtruim voor 2023 wel opnieuw wordt ingericht.

Op 11 november is er een open dag op Lelystad Airport, actiegroepen hebben al aangegeven om daar actie te gaan voeren.

Zie ook: