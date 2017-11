Man steelt beveiligingscamera

Foto: Facebook politie Apeldoorn

APELDOORN - In Apeldoorn is woensdag een man aangehouden die een beveiligingscamera had gestolen, meldt politie Apeldoorn op Facebook. Een getuige zag de diefstal gebeuren en lichtte de politie in.

Na een korte zoektocht en het juiste signalement werd een man gevonden die de camera nog in bezit had. Hij is aangehouden en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Vanwege de diefstal roept de politie eigenaren van beveiligingscamera's op de camera's goed in de gaten te houden. 'Zorg dat deze hoog genoeg hangen zodat ze niet gemakkelijk te stelen of te vernielen zijn. Controleer gelijk of ze goed werken en vergeet ze niet te registreren.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl