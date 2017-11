Groot Dictee Wijchen gaat niet door (en komt waarschijnlijk ook niet meer terug)

Foto: Wijchense omroep

WIJCHEN - Het Groot Dictee Wijchen is afgeblazen. Er waren in de voorgaande jaren steeds zo'n 60 deelnemers, de teller staat nu pas op 25. De organisatie: 'Dat is echt te weinig en te risicovol om, gelet op de kosten, een goed evenement neer te zetten.'

Geschreven door Mediapartner Wijchense Omroep

De organisatie gaat er vanuit dat met het afblazen van de editie 2017 er een einde komt aan wat een mooie traditie leek te worden. Groot Dictee Wijchen zou 15 november plaatsvinden. De dicteefinale voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen van Kans en Kleur op het Maaswaal College gaat wel door. Het dictee voor de scholieren van het Maaswaal College zelf zal niet doorgaan nu het volwassenendictee wordt afgeblazen.