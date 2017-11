Kerken Bommelerwaard nog zeker vijf jaar open

Foto: Omroep Gelderland

VELDDRIEL - De kerken in de Bommelerwaard blijven nog zeker vijf jaar open. Dat besluit is genomen door het Franciscusbestuur Bommelerwaard. Dat bevestigt Hetty van Kessel, hoofd contactgroep Martinuskerk in Velddriel.

De kerken in Alem, Ammerzoden en Velddriel werden met sluiting bedreigd. 'Maar het bestuur heeft meer ruimte gekregen van de bisschop. Met onze contactgroepen moeten we mensen enthousiasmeren om terug te komen', legt Van Kessel uit. 'Tot 2022 mogen de kerken sowieso openblijven. Daarna wordt gekeken naar de financiële situatie.' Zie ook: Sint Martinuskerk in Velddriel blijft mogelijk toch open

