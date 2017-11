Dit wist je niet over de Antoniuskerk in Kranenburg

VORDEN - Wereldberoemd werd hij als architect van het Rijksmuseum in Amsterdam, maar wat veel mensen niet weten is dat Pierre Cuypers ook de kerk in Kranenburg heeft ontworpen. De bouw van de kerk, die dit jaar 150 jaar bestaat, was zelfs zijn eerste grote opdracht boven de rivieren.

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma 'UIT met Esther' op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen in onze provincie. Deze week viel zijn oog op Antoniuskerk in Kranenburg.

Limburger Pierre Cuypers maakte in eerste instantie vooral biechtstoelen en kerkbanken in zijn atelier in Roermond. Ook werkte hij vooral in het zuiden van het land. Pieter: 'De bouw van de kerk in Kranenburg was een mogelijkheid om een stap te doen in de verovering van Noord-Nederland. Het werd een reclame-uiting; 'Kijk eens wat ik kan! En het werkte want later kreeg hij de opdracht voor het Rijksmuseum.'

Bekijk de bijdrage van Pieter:

De Antoniuskerk is de oudste nog bestaande kerk van Cuypers. In 1856 werd er gestart met de bouw en uiteindelijk werd de kerk in 1867 gewijd. Daarmee viert de kerk dit jaar het 150-jarig bestaan. Al doet de kerk nu wel dienst als Heiligenbeeldenmuseum.

En nog een leuk weetje; de toren van de kerk in Kranenburg is een voorstudie geweest voor de Sint Martinuskerk in Maastricht.