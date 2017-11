NEC in winterstop weer naar Marbella

NIJMEGEN - NEC zal in de winterstop opnieuw een trainingskamp houden in het Spaanse Marbella.

Dat bevestigt technisch directeur Remco Oversier. Het trainingskamp wordt mogelijk gemaakt door de Club van 19, een groep sponsoren die overigens niet uit 19 personen bestaat.

Het is het vierde jaar op rij dat NEC naar Puerto Banus gaat, het havenstadje bij Marbella. De trainingen vinden plaats op het prachtige Marbella Football Centre, waar veel clubs in de winter gebruik van maken. Het trainingskamp zal worden gehouden in de eerste week van 2018. NEC moet wel snel terug zijn in Nederland, want op 12 januari wacht alweer de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar thuis tegen Go Ahead Eagles.