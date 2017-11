Olympisch kampioene blikvanger in Montferland Run

Foto: EPA

'S-HEERENBERG - Olympisch en wereldkampioene Almaz Ayana uit Ethiopië doet op 3 december mee aan de Montferland Run in 's-Heerenberg. Het is haar eerste wegwedstrijd in Europa.

De 25-jarige topatlete wil een aanval doen op het parcoursrecord van 48.32 minuten. Die toptijd op het glooiende traject van 15 kilometer staat sinds 2005 op naam van haar landgenote Bezunesh Bekele. Ayana won bij Rio 2016 olympisch goud op de 10.000 meter met een dik wereldrecord (29.17,45). Ze veroverde eerder dit jaar in Londen de wereldtitel op ditzelfde nummer. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl