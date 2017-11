Henk de Jong: we willen alleen maar winnen van Jong Ajax

DOETINCHEM - De Graafschap gaat vol voor de winst op sportpark De Toekomst tegen Jong Ajax. 'Ik hoop dat echt, want dan wordt het tegen NEC een spektakel.'

In Doetinchem is het gevoel op dit moment goed. Het vertrouwen is weer wat toegenomen na de winst op Fortuna Sittard. 'We verliezen niet, dat doet wat met de jongens', zegt trainer Henk de Jong. De Graafschap ging dit seizoen pas één keer onderuit, thuis tegen MVV.

Nog opvallender is dat De Graafschap de minst gepasseerde ploeg is in de Jupiler League. De Achterhoekers incasseerden tot nu toe 9 tegengoals. 'Dat is wel een beetje onze kracht aan het worden. We hadden het in het begin wel even wat moeilijk tegen Sittard', maar geven inderdaad weinig weg. En daarnaast blijven we maar kansen creëeren', aldus De Jong.

Eigen spel

Vrijdag wil De Graafschap de lijn doortrekken tegen Jong Ajax, koploper in de eerste divisie. 'We gaan voor drie punten tegen een hele goede ploeg. Ze hebben volgens mij in anderhalf jaar één keer verloren tegen VVV. Je wint er dus niet zo maar even van. Maar wij hebben zelf ook een aardige ploeg. We gaan daar gewoon ons eigen spel spelen en niet achterover leunen.'

'Nee, ik weet ook niet waar ze mee gaan komen. Dat is onduidelijk, ze hebben zo veel spelers. Vorig seizoen zag je dat Ajax donderdag Europees speelde. Vrijdag speelde een aantal van die jongens uit die groep gewoon bij Jong Ajax. En zondag zaten we weer op de bank. Het kan echt alle kanten op', weet De Jong.

Aan de deur kloppen

De Graafschap speelt in Amsterdam met dezelfde ploeg als vorige week. Spelers als Anthony van den Hurk, Elvio van Overbeek en Tim Receveur zitten opnieuw op de bank. 'Maar die jongens kloppen wel weer aan de deur. Die bank is voor ons ook de kracht, als je ziet hoe positief die jongens allemaal zijn. En Bart Straalman komt er ook aan, zie ik. In de eredivisie moest hij ver terugzakken, nu verdedigen we op de middenlijn. Dat is toch anders. Maar er is op dit moment weinig reden om iets te veranderen.'

Over twee weken staat opnieuw een topwedstrijd op de rol voor De Graafschap als kampioenskandidaat NEC naar De Vijverberg komt. De kaartverkoop gaat uitstekend. De Graafschap verkocht al ruim 8500 kaarten. 'Daarom hoop ik echt dat we morgen wennen. Een unieke wedstrijd wordt het tegen NEC. Dan gaan we spektakel krijgen.'