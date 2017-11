Hoe laat is het?

DOESBURG - Inwoners van Doesburg moeten nog even geduld hebben met klokkijken. De wijzerplaten van de Grote Martinikerk zijn namelijk voor onderhoud van de toren afgehaald. De uurwerken worden van binnen en van buiten opgeknapt. Ook komt er nieuw bladgoud op de wijzerplaten, net als op het haantje en de bol onder het haantje.

Als alles goed gaat, komen de uurwerken en het haantje rond 20 december weer terug in Doesburg. Jeffrey Söser van de gemeente Doesburg: 'Dat terugplaatsen gebeurt met een enorme hoogwerker. Omdat we dan toch de mogelijkheid hebben gaan we de kerktoren ook meteen opnieuw opmeten. In Nederland is namelijk altijd nog de discussie wie de grootste heeft.'

Volgens de metingen nu is de toren 94 meter en daarmee de hoogste van Gelderland en de op zeven na hoogste van Nederland.

De renovatie van het uurwerk en het haantje wordt gedaan door klokkengieterij Eijsbouts uit het Brabantse Asten. Het bedrijf past ook de verlichting aan. Het wordt vervangen naar led-verlichting.