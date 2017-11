'België en Nederland redden het hier niet mee in Europa'

ARNHEM - 'Het niveau van de competitie in België en Nederland is te weinig, de kloof met de rest van Europa is te groot.' Journalist Frank Buyse van de Belgische krant Het Nieuwsblad is duidelijk. Vitesse-Zulte Waregem is het duel waar alleen hoop uit geput kan worden.

'Eigenlijk was het na de loting al duidelijk dat Vitesse en Zulte de mindere ploegen waren in deze poule. Na twee wedstrijden in Europa was het ook al klaar', vertelt Buyse. Toch houden beide ploegen nog een sprankje hoop op overwintering.

'Al is de instelling bij Vitesse wel echt anders dan bij Zulte', vertelt Buyse. 'Bij Vitesse geloven ze er echt nog in. Zulte Waregem ziet deze wedstrijd misschien al meer voor belasting van de competitie. Ze hebben minder Europese ambities. De top zes halen in de competitie is belangrijker. Daarom verwacht ik ook een half B-elftal bij Zulte Waregem vanavond.'

'Jullie verkijken je op ons'

Toch merkt de journalist in Nederland dat er soms nog wel met wat grotere ogen naar België wordt gekeken. Door de status van het nationale team. 'Maar jullie verkijken je op ons door de Rode Duivels. Maar geen een van die voetballers voetbalt in België. Die spelen allemaal in de Premier League.'

Buyse weet dan ook dat de competitie, net zoals in Nederland, niet veel voorstelt. 'Het is wel spannend, maar elke week op de vergadering zeggen we: 'Die wedstrijd was weer niet om aan te gluren'. De coach van Club Brugge, Ivan Leko, zei ook een paar weken geleden: 'We zijn de beste van het land'. Maar op dat moment stond Sint Truiden 2e, Moeskroen 3e en Antwerp 4e. En Antwerp is net gepromoveerd uit de tweede klasse. Het niveau van onze beide competities is gewoon te weinig, de kloof met de rest is gewoon te groot.'

'Selectie kost 1,4 miljoen euro'

En daar heeft de krantenjournalist ook wel een verklaring voor. 'Vergelijk alleen de budgetten van Zulte en Vitesse met die van Nice en Lazio. Dan weet je genoeg. Op de jaarrekening van Zulte was laatst te zien dat de hele ploeg samen 1,4 miljoen euro kost. Er spelen hier wel veel jonge spelers en jonge talenten, maar daar red je het niet mee in Europa. Dat geldt voor Nederland en België.'

Dus daarom verwacht de Belg dat Vitesse en Zulte Waregem na vanavond zijn uitgeschakeld. 'Het wordt 1-1. Het zit zo dicht op elkaar. Maar ik hoop het niet, dan is er helemaal geen zak meer aan. Ik hoop dat er één wint en dan mag Zulte wel winnen natuurlijk.'