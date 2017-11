De leukste uittips voor dit weekend van Esther

ARNHEM - In de hele provincie is dit weekend weer veel te beleven. Esther heeft weer een paar leuke uitjes voor je op een rij gezet. Een greep uit het aanbod.

Glaskunst bekijken in Kasteel Cannenburch

Liefhebbers van moderne glaskunst kunnen vanaf dit weekend terecht in Kasteel Cannenburch in Vaassen. De komende weken is daar een overzichtstentoonstelling te zien van de internationaal bekende glaskunstenaar Frank van den Ham. Ook zijn er werken te zien van vier andere kunstvrienden van Frank.

Kasteel Hernen in wintersferen

Bij een ander kasteel in onze provincie kan je dit weekend helemaal in de wintersferen. Bij Kasteel Hernen worden zaterdag en zondag de Warme Winterdagen georganiseerd. Bekijk het sfeervol ingerichte kasteel en geniet op het sfeervolle middeleeuwse plein van allemaal lekkernijen.

Dag voor radiofanaten in Apeldoorn

In de Americahal in Apeldoorn kan je zaterdag naar de Dag voor de RadioAmateur. Bezoekers kunnen daar inspiratie opdoen voor hun radiohobby en natuurlijk andere radiofanaten ontmoeten. Ook wordt bekend gemaakt wie de radio-amateur van het jaar is.

Gelderse geschiedenisles met de Ridders van Gelre

Deze week nemen de Ridders van Gelre ons mee de grens over, naar Emmerich. Tegenwoordig moet je daarvoor naar Duitsland, maar tot 1355 was Emmerik een Gelderse stad. Wat is er nog van die wortels te vinden? Ontdek het op zaterdag 4 november tussen 10 en 12 uur in het Rheinmuseum in Emmerich. De toegang is gratis.

Griezelen bij de Koepelgevangenis

Ben je helemaal gek van griezelen, horrorfilms en spookhuizen ga dan dit weekend naar Horrordome in Arnhem. In de Koepelgevangenis zijn drie spookhuizen gebouwd die gebaseerd zijn op de films van Saw, Chuckie en IT.

Meezingen in Nijmegen

Nijmeegse artiesten nemen zaterdagavond het stadion De Goffert van NEC tijdelijk over. In De Gaanderij van het stadion vindt dan het Nimweegs Artiesten Festival plaats. Artiesten als Gordon de Kiefte, Joop Lens en Joey Knipping zullen optreden.

Op stap met museumjas Culemborg

Ook met je kleuters kan je gewoon naar het museum. Speciaal voor families met kleuters organiseert het Weeshuismuseum in Culemborg elke eerste zondag van de maand 'Op stap met de Museumjas'. Een uur lang kunnen kinderen in het museum speuren, spelen en lezen.