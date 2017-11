Dit zijn de 10 rijkste Gelderlanders

ARNHEM - De nieuwe Quote 500 ligt weer in de schappen en heel Nederland kan haar nieuwsgierigheid weer voeden met de lijst van de rijkste mensen van het land. Naast de rijkste Nederlanders, is het natuurlijk ook leuk om te weten wie de rijkste Gelderlanders zijn.

1. Hans Melchers, 2,4 miljard

Hans Melchers (72) uit Vorden staat op nummer 6 in de lijst van de rijkste Nederlanders. Hij bezit als voormalig chemiereus 12,5 miljoen aandelen in HAL Trust. Afgelopen jaar richtte hij zich vooral op Kasteel Ruurlo, waar hij een tweede museum oprichtte en zijn Carel Willink-collectie onderbracht.

2. Marcel Boekhoorn, 1,8 miljard

Op nummer 9 in de Quote 500 staat Bennekommer Marcel Boekhoorn (58), de man die het voor elkaar kreeg twee reuzenpanda's zijn Ouwehands Dierenpark in te krijgen. Daarnaast investeert hij in nog meer zaken, variërend van glas voor vliegtuigen tot mobiele telefonie.

3. John Deuss, 435 miljoen

Jan Deuss (75) uit Nijmegen, beter bekend als John bestuurt al lang een olie- en bankenimperium vanuit Bermuda en Gelderland. Hij heeft zich met meerdere banken en oliemaatschappijen over de hele wereld beziggehouden. Huidig bedrijf Transworld Technologies maakt het mogelijk om met biotechnologie moeilijk te winnen olie en aardgas aan te boren. Deuss staat op plek 69.

4. Ingrid Pon, 405 miljoen

Ingrid Pon uit Nijkerk, weduwe van Mijndert Pon, heeft de rundvlees- en wijnboerderij in Argentinië geërfd. Ze heeft zelf de touwtjes niet in handen, maar kan lekker leven van de bedragen die binnenkomen en staat op de 70ste plaats.

5. Ben Pon, 290 miljoen

Ben Pon (81) op plek 103 is goed voor 290 miljoen, verdiend aan auto's en wijn. In de jaren '80 liet hij zich uitkopen uit Pon's Automobielhandel. In 1992 begon hij een wijnhandel in Californië, waar de Bernardus wijnen vandaan komen.

6. Jaap Vreugdenhil, 250 miljoen

Melkpoederproducent Jaap Vreugdenhil (76) uit Barneveld had volgens de Quote een mager jaar in 2016. Een aantal doelen werden niet gehaald en Jaap droeg het stokje over aan zijn zoon Jan. Maar ondanks de tegenvallers staat hij nog op nummer 119.

7. Bert van den Brink, 240 miljoen

Bert van den Brink (68) uit Ermelo was ooit de keizer der pluimveehouderij, maar dit jaar heeft hij zich beziggehouden met vastgoed waarmee hij op plaats 123 is beland. Hij investeerde in kantoren, woningen en winkels in Nederland en Duitsland.

8. Marco en Ewald Raben, 220 miljoen

Het transportbedrijf van de broers Marco (50) en Ewald (48) Raben heeft zich door de crisis moeten worstelen, maar komt daar prima uit. Zo prima zelfs dat het bedrijf dit jaar uitbreidt naar Oost-Europa en de broers op plek 134 in de Quote 500 staan.

9. Anjo Joldersma, 210 miljoen

Op plek 146 de Winterswijkse Anjo Joldersma (69). Ze heeft haar geld verdiend aan haar Kramp Groep. Investeringsmaatschappij NPM Capital kocht in 2010 het grootste deel van de aandelen. Kramp fuseerde in 2013 met het Deense Grene en de zaken lopen lekker.

10. Rik, Willeke en Jolanda van den Brink, 190 miljoen

Kinderen van Bert op Gelderse plek 7, Rik (47), Willeke (46) en Jolanda (39) van den Brink droegen twee jaar geleden hun kippenslachterij over aan het Thaise CP Foods, waarmee zij gezamenlijk 190 miljoen hebben verdiend. Ze staan op plek 162.

Ton Hendriks, 71 miljoen

Een eervolle vermelding voor Nijmeegse vastgoedman en huisbaas Ton Hendriks (72) op plaats 500. Hij is bij jongeren vooral bekend als de huisjesmelker die BNN-presentator Tim Hofman een gebroken kaak bezorgde.