Bogers waakt voor gemakzucht als valkuil bij NEC

NIJMEGEN - Adrie Bogers blijft ondanks de sterke serie van NEC scherp.

De trainer weet waar het mis zou kunnen gaan. "Er zit genoeg zelfvertrouwen in het team. Het moet alleen niet omslaan naar gemakzucht. Dat is de enige valkuil die we morgen kunnen hebben."

Bogers vindt dat tegenstander Cambuur opvallend laag staat. "Het is een aardige selectie met veel alternatieven. Alleen op een of andere manier uit zich dat nog niet in de resultaten. Het is wel een degelijke ploeg en wij moeten waken voor onderschatting en ons eigen ding doen. Wojciech Golla heeft de afgelopen week weer meegetraind en zit bij de selectie. Arnaut Groeneveld is twijfelachtig, want hij heeft last van zijn rug. Als hij niet speelt, is het logisch dat Steeven Langil gaat starten."

Oefenen in interlandperiode

NEC is na Cambuur twee weken vrij vanwege de interlandperiode. "We zijn wel op zoek om dan een wedstrijd te spelen. We hebben wat spelers die de laatste periode wat minder hebben gespeeld, zoals Kevin Jansen en Janio Bikel. Voor dat soort jongens is het goed dat we een wedstrijd hebben, zodat zij minuten in de benen kunnen krijgen."