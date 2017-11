Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jolanda Fennema Strijk

Zin in Zondag... Zin in vakantie !

Wat heb ik ernaar uit gezien! Naar deze dag. Echt; wat heb ik een zin in zondag! Waarom? De eerste dag van mijn vakantie. Ik hoop straks voor mijn tent te zitten met uitzicht op prachtige bergen en een mooi meer. U begrijpt het waarschijnlijk al; ik heb zin in de vakantie. Drie weken heerlijk niets hoeven. Even de haast van het dagelijkse leven naast je neer leggen. Dat probeer ik te doen in mijn vakantie. Genieten van wat op je weg komt in plaats van heen en weer vliegen van de ene afspraak naar de andere. Van de ene bespreking naar de volgende vergadering. Ik werd daarbij bepaald door een mevrouw die voor mij stond in de winkel. Allebei hadden we onze spullen op de band gelegd. Ze keek naar de inhoud van mijn winkelmandje die achter de hare lag. Opeens zei ze: “Ik heb de wijn en jij de hapjes. Zullen we samen picknicken?” Helaas kon ik geen gehoor geven aan haar vraag. Niet omdat ik geen wijn drink, maar omdat de agenda als het ware schreeuwde: ‘Je bent al laat, schiet een beetje op.’ Het was alsof deze, voor mij, vreemde dame het leek op te vangen. Misschien stond het op mijn gezicht?

In ieder geval zei ze: ‘Het is toch vakantietijd? Laat die agenda even en neem de tijd.’ Tja… Bepaald worden bij die momenten om even op adem te komen. Of gewoon jezelf even af te vragen: ‘Waar sta ik in het leven?’ Kan ik nog genieten van de kleine dingen die er zomaar kunnen zijn in iedere dag. Het fluiten van een vogel. Een muzikant die op een stationsplein een muziekstuk speelt en daarmee een melodie in mij waker maakt. Regendruppels op een plant die in het licht van de zon wel parels lijken. Een vriendelijke lach van een passerende fietser. Hele simpele dingen die voor mij een dag tot een dag maken waarvan ik kan zeggen met de prachtige woorden die Toon Hermans eens zong:

Dit is een plek om lief te hebben

Een plek en een land om lief te hebben

Een land en een wereld om lief te hebben

O er is zo veel

Dit is een uur om lief te hebben

Een uur en een dag om lief te hebben

Een dag en een leven om lief te hebben

O er is zoveel

Daar is een kind om lief te hebben

Een kind en een vrouw om lief te hebben

Een vrouw met een man om lief te hebben

O er is zoveel

Daar is een bloem om lief te hebben

Een bloem en een berg om lief te hebben

Een berg en een zee om lief te hebben

O er is zoveel

Zonder de liefde heeft alles geen zin

Dan ben je zo arm als de straat

O, er zo veel om lief te hebben en om van te genieten. Dat dracht me bij het volgende uit Prediker 5: 17-19. Daarom denk ik dat het voor een mens het beste is om te genieten. Laat hij maar eten en drinken. Laat hij maar genieten van alles wat hij bezit. Het is een geschenk van God. God laat je elke dag van het leven genieten. Ik wens je een dag vol geniet-momenten, vandaag, morgen en elke dag.