Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Ellie Smeekens

Een nieuw jaar.

Geld maakt niet gelukkig. Naar dat spreekwoord is onderzoek gedaan en het blijkt te kloppen las ik laatst in de krant. Mensen die een grote geldprijs hebben gewonnen in een loterij blijken een jaar later niet gelukkiger te zijn dan daarvoor.

Maar wat ook waar is, is dat gebrek aan geld en voortdurende geldzorgen een aanslag doen op je levensgeluk. Ook daar is onderzoek naar gedaan. Voortdurende geldzorgen brengen veel stress met zich mee. Ze leggen een grote druk op de relaties die je hebt, vooral de relaties in de kleine intieme sfeer van gezin en familie. Ze maken je horizon kleiner.

De toekomst raakt uit beeld, alle aandacht gaat uit naar hoe je hier en nu het hoofd boven water houdt. Mensen kunnen domme keuzes gaan maken. Keuzes die helpen in het hier en nu, maar die de problemen over een langere tijd alleen maar groter maken.

In het Inloophuis Sint Marten in Arnhem krijgen we veel te maken met mensen met financiële problemen. We zien wat het met hen doet.

Een regelmatige bezoekster speelde altijd mooi weer tot haar gevraagd werd hoe het echt met haar ging. Toen begon ze te vertellen. Onder vier ogen want ze schaamde zich.

Ze vertelde over hun schuld bij de ziektekostenverzekering. Over het eigen risico dat zij en haar man met hun kwakkelende gezondheid volledig opsouperen en dat als een molensteen om hun nek hangt. Over de betalingsregelingen die ze getroffen heeft en die ze keurig nakomt, waardoor er soms te weinig geld overblijft om van te leven. Over de impact die het heeft op hun leven, dat ze zoveel piekert dat ze soms maar een paar uur per nacht slaapt, dat haar gezondheid er onder lijdt, dat ze chagerijnig is en prikkelbaar, dat haar relatie met haar man en kinderen verslechterd is.

Ze is niet de vrouw en moeder die ze kennen, zeggen ze haar.

Zij regelt de financiën en haar man wilde ze niet belasten met haar zorgen.

Vanwege zijn zwakke gezondheid, zegt ze.

Een gesprek hierna met een wijkcoach maakte duidelijk dat haar schulden hoog genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een schuldsaneringstraject. Maar die stap kon ze niet zetten. Als kind had ze de boodschap meegekregen dat ze niets voorstelt en dat ze niemand is. Het heeft haar vertrouwen in zichzelf en in de mensen om haar heen een behoorlijke knauw gegeven. En die boodschap werkt nog steeds door in haar leven.

In een schuldsaneringstraject stappen zou die in haar ogen alleen maar bevestigen: ‘zie je wel ik kan het niet. Ze hebben toch gelijk gehad’.

Haar waardigheid als mens is het belangrijkste dat ze heeft. Al haar vechtlust kwam naar boven: ‘ik wil bewijzen dat ik het wel kan, dat ik wel wat voorstel, dat ik mijn eigen problemen op kan lossen. Ik wil trots kunnen zijn op mezelf, ik wil dat mensen trots zijn op mij’. In een traject stappen zou betekenen dat de resterende schuld na een jaar of 3, 4 kwijtgescholden zou worden, maar liever betaalde ze haar schuld over een lengte van jaren tot op de laatste cent af als je daarmee trots kon zijn op zichzelf.

Na een gesprek met een vrouw die zelf grote schulden heeft gehad, stond ze wel open voor de hulp die we haar vanuit het Inloophuis konden bieden.

Een actie onder vrienden en sympathisanten van het Inloophuis en buurtpastoraat leverde een behoorlijk bedrag op waarmee een flinke hap uit haar schulden genomen kon worden.

Onze bezoekster was hier heel blij mee en meer dan dat.

Ze was heel erg geroerd dat mensen die haar niet kenden, haar toch wilden helpen.

Voor haar bijna onvoorstelbaar. Blijkbaar is ze het waard om geholpen te worden.

Het voedt haar vertrouwen in zichzelf en in mensen.

Er komt niet alleen beweging in haar schuld, er komt ook beweging in haarzelf; van binnen.

Er opent zich iets in haar. Ze vindt de moed om haar zorgen te delen met haar man.

Hij houdt haar voor dat ze niet in haar eentje de problemen moet blijven sjouwen, dat ze met hem kan praten en dat ze zich open moet stellen voor hulp.

Hij heeft gelijk, kon ze zeggen. Dat moet ik doen.

Een last valt van haar af. Deurtjes naar zichzelf en naar anderen, deurtjes die lang gesloten zijn gebleven gaan voorzichtig open.

Het leven zelf krijgt weer wat meer zin en zij krijgt weer wat meer zin in het leven.

Ze voelt het als een nieuw begin.

Het nieuwe jaar mag komen, zegt ze.

Een nieuw jaar met nieuw vertrouwen.