Dit is de nieuwe slogan van de Zwarte Cross

ULFT - De slogan voor de aankomende editie van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is 'Leven vóór de dood'. Dat heeft organisator De Feestfabriek bekendgemaakt.

'Dit jaar wilden we stelling nemen tegen de toch wel heersende klaagcultuur in Nederland', zegt Ilja Vaags van de Feestfabriek. 'Er zijn natuurlijk gegronde redenen om te klagen, maar er zijn ook heel veel gegronde redenen om niet te klagen. Soms gaat het een beetje ver vinden wij. Wij zijn een festival met een positieve instelling, daarom valt het ons misschien meer op.'

Meer positiviteit

Als het aan Vaags ligt, wordt er dan ook minder geklaagd: 'Iets meer positiviteit en leven vóór de dood.'

Klagende mensen op de Zwarte Cross kennen ze niet bij De Feestfabriek. 'Dat is het mooie, en dat willen we graag zo houden', glundert Vaags. 'Daarover krijgen we ook veel complimenten die door ons erg worden gewaardeerd.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Welkom Thuus

De slogan zal zoals gebruikelijk op verschillende uitingen te zien zijn, zoals boven het hoofdpodium. Abstract moet de slogan terugkomen in het thema dat de Feestfabriek dit jaar heeft ingesteld, namelijk 'Welkom Thuus'.

Vaags omschrijft het thema als een soort visie voor het festival: 'Mensen voelen zich thuis bij ons. Leef vòòr de dood en leef het gevoel dat je krijgt op de Zwarte Cross een jaar lang uit.'

Tante Rikie

'Festivaldirectrice' Tante Rikie schrijft op Facebook het volgende statement:

Nodeloos klagen?! Nou, daar vind ik dus iets van! Lees hier mijn statement en check wat de strijdkreet van de Zwarte Cross 2018 wordt!

“Leven vóór de dood! Vroeger was het helemaal niet beter en wat morgen komt dat zien we dan wel weer. Het is nú te doen, oftewel:



‘Leven vóór de dood!’