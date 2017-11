Nog veel onduidelijkheid rond schietincident Tiel

TIEL - Er heerst nog veel onduidelijkheid rondom het schietincident woensdagmiddag aan de Eduard Pielsstraat in Tiel. Hierbij werd een verdachte aangehouden. De politie kan een dag later nog niet zeggen wat er precies is gebeurd.

'We weten niet meer dan gisteravond. Het onderzoek is nog in volle gang', vertelt een woordvoerder van de politie een dag later aan Omroep Gelderland.

Het schietincident gebeurde rond 16.15 uur op straat. Volgens een getuige reed een BMW ter hoogte van het Sint Josephplein op hoge snelheid weg, nadat er schoten hadden geklonken.

Drie schoten

'Ik kwam net thuis en wilde me omkleden om te gaan sporten. Toen ik naar boven liep, hoorde ik plotseling drie schoten. Ik dacht het zal wel vuurwerk zijn', vertelt een andere buurtbewoner.

'Daarna hoorde ik een man heel hard schreeuwen. Ik dacht dat het iemand was die vuurwerk afstak. Toen ik naar beneden liep, zag ik plotseling overal politie.'

Straat afgezet

De politie had de straat afgezet waar het schietincident plaatsvond. Ook hing enige tijd een helikopter boven Tiel en werd er een scan van de straat gemaakt.

Er werden geen gewonden aangetroffen. Wel werd gezocht naar een (eventueel) gewonde. Of er iemand is gevonden, is niet bekend.

Bestuurder BMW opgepakt

Niet veel later werd de vermoedelijke bestuurder van de BMW aangehouden aan Het Achterveld in Tiel. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.

De in beslag genomen BMW is waarschijnlijk de wagen die de getuige heeft zien rijden.

