Nikki (15) opgenomen in andere instelling

Foto: Omroep Gelderland

EEFDE - De 15-jarige Nikki die enige weken was vermist, is inmiddels opgenomen in een andere instelling. Dat zegt een woordvoerster van jeugdzorginstelling Intermetzo in Eefde, van waaruit het Overijsselse meisje op 13 oktober wegliep.

De moeder van Nikki is boos op Intermetzo, waar het meisje drie dagen zat. Volgens haar heeft de instelling haar maar één keer gebeld en Nikki zonder bericht uitgeschreven. Uitschrijven standaardprocedure 'Ik snap de emotie heel goed. Je zult je dochter van 15 maar kwijt zijn. Maar we hebben haar minimaal vijf keer gebeld', pareert de woordvoerster. 'En het uitschrijven is een standaardprocedure. Als iemand hier 14 dagen niet is geweest, wordt zij uitgeschreven. Want er zijn heel veel andere kinderen die op behandeling wachten.' 'Als iemand met een rechterlijke machtiging wordt opgenomen - zoals Nikki - moet er binnen 24 uur worden behandeld. Dat is bij haar ook zo. Ik weet dat zij in een andere organisatie is opgenomen. Het is allemaal geregeld', verzekert de woordvoerster van Intermetzo. Zie ook: Moeder van vermist meisje: 'Nikki is veilig'

