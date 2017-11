Militaire vakbond na misstanden: 'Ontgroening moet stoppen'

ARNHEM - De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) vindt dat het afgelopen moet zijn met ontgroeningen binnen de krijgsmacht. Mensen die dit buitensporig gedrag vertonen horen niet in de defensie-omgeving thuis, vindt woordvoerder Jean Debie van de vakbond.

Eerder vandaag bracht De Volkskrant naar buiten dat tussen 2013 en 2015 ernstige misstanden hebben plaatsgevonden op de Oranjekazerne van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen.

Aanranding, pesterijen, afpersing, mishandeling en verkrachting werden door leidinggevenden gepleegd. 'Mensen die in het buitenland mensen moeten beschermen, horen op een volwassen, veilige en verantwoordelijke manier met elkaar om te gaan', benadrukt Debie.

Volstrekt ontoelaatbaar

Bij de misstanden is sprake van aanranding en zelfs verkrachting. De commissie die de zaak onderzocht, heeft daar voorbeelden en zelfs beeldmateriaal van.

Commandant Landstrijdkrachten Leo Beulen reageert op de gebeurtenissen. 'Het is volstrekt ontoelaatbaar in een organisatie als defensie, die er is om veiligheid te garanderen. Dan mag je ook een veilige omgeving verwachten als je daarbinnen werkt. Er zijn maatregelen getroffen. Mensen die het gedaan hebben zijn overgeplaatst.'

'Bij Defensie kennen wij inwijdingsrituelen', zegt Beulen. 'Wij noemen dit bewust geen ontgroening. Het zijn namelijk vooraf beschreven gebeurtenissen die onder controle plaatsvinden. Daar hoort zeker geen vernedering bij of andere zaken', legt hij uit.

'De bevelen die de militairen kregen, wijken flink af van wat tot de werkzaamheden behoort. 'Militairen moeten beseffen dat onbevoegd gegeven bevelen niet opgevolgd moeten worden. Zaken die niets met de militaire dienst te maken hebben, moeten niet worden opgevolgd.'

OM deed geen onderzoek

De militairen die slachtoffer zijn geworden van de grensoverschrijdende inwijdingsrituelen, werden door defensie ontmoedigd om aangifte te doen. Ook het Openbaar Ministerie deed geen onderzoek naar de misstanden, terwijl zij wel tijdig ingeseind werden.

Het OM gaf defensie het advies om de incidenten, binnen de eigen gelederen op te lossen. Nu, jaren later, loopt er een strafrechtelijk onderzoek en is het Openbaar Ministerie verplicht actie te ondernemen.

Geen garantie voor toekomst

'Wat we in ieder geval moeten doen, is dat wij de boodschap moeten blijven herhalen omdat je telkens een nieuwe populatie hebt binnen onze gelederen. We hebben een Meldpunt Integriteit Defensie, waar misstanden kunnen worden doorgegeven.

Op die website staat dat Intimidatie, corruptie, vriendjespolitiek, oneigenlijk gebruik van bevoegdheden en ander ongewenst gedrag niet wordt getolereerd door de krijgsmacht.

'Wij hebben een zerotolerancebeleid op dit gebied, want we accepteren totaal niets. Maar ik kan niet garanderen dat dit in de toekomst niet nog eens gebeurt', aldus Beulen.

