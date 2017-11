Spitfire neergeschoten bij Hulshorst, piloot komt om

Spitfire - Publiek Domein

HULSHORST - Op 6 november 1944 gaan 127 geallieerde vliegtuigen op gewapende boven de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. In de middag wordt de Spitfire van John Burton Shillitoe in de vleugel geraakt door Duits afweergeschut, het toestel stort in de buurt van Hulshorst neer. De 23-jarige Shillitoe overleeft de crash niet.

John Burton Shillitoe - elspeethistorie.nl Zijn lichaam wordt op 7 november gevonden en later begraven op het kerkhof aan de Eperweg en daar ligt hij tot op de dag van vandaag.