Gedenktegel geplaatst voor Warnsvelder die overleed na mishandeling

Foto: Archief Omroep Gelderland

WARNSVELD - Vrienden en familie van Andres Rodriquez plaatsen vanmiddag in Warnsveld een gedenktegel. De tegel komt bij de supermarkt te liggen. Dit is de plek waar de 26-jarige Warnsvelder zwaar mishandeld werd. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Daarnaast heeft Glenda Veenstra, een goede vriendin van Rodriquez, een boog met rozen gemaakt. In die boog hangen kaartjes waarop mensen een tekst kunnen schrijven. Ook mogen ze een foto plaatsen. Vorige week was de eerste rechtszitting in de zaak. De man die ervan wordt verdacht Rodriquez zo zwaar te hebben mishandeld dat het slachtoffer overleed, moet voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Andres Rodriquez werd in de nacht van 7 op 8 juli zo zwaar mishandeld dat hij in een coma belandde. Hij overleed een maand later aan zijn verwondingen. Zie ook: VIDEO: Getuige vertelt over mishandeling overleden Rodriquez

