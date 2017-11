Kan Vitesse na vier Europese thuisnederlagen weer eens winnen?

ARNHEM - Vitesse heeft de laatste vier Europese thuiswedstrijden verloren.

De wedstrijd van vanavond tegen het Belgische Zulte Waregem is de uitgelezen kans om die negatieve reeks te doorbreken. De laatste nederlaag was eerder in deze poulefase van de Europa League tegen Lazio Roma (2-3). Daarvoor waren er nederlagen tegen Southampton (0-2 in 2015), Petrolul Ploiesti (1-2 in 2013) en FC Anzhi (0-2). De laatste thuisoverwinning boekte Vitesse ook in 2012. Tegen Lokomotiv Plovdiv werd met 3-1 gewonnen.

Vitesse heeft deze eeuw sowieso niet vaak in GelreDome weten te winnen. Verder werden alleen Maccabi Haifa (3-0 in 2000) en Werder Bremen (2-1 in 2002) verslagen. De totale balans sinds 2000 thuis is drie overwinningen, twee gelijke spelen en vijf nederlagen. Uit won Vitesse één keer, tegen Rapid Boekarest in 2002. Er werd vijf keer gelijk gespeeld, waaronder twee weken geleden tegen Zulte Waregem, en vijf keer verloren.