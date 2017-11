Jonge katjes gedumpt bij weiland: 'Gelukkig zijn ze op tijd gevonden'

Volgens de Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel kwamen de 'kleine, lieve, sociale hummeltjes' op de voorbijganger aflopen. Dat gebeurde aan de Molensteeg.

Foto: Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

Gewend aan mensen

'Gelukkig belde hij ons. Toen onze ambulance aankwam, zat een van de drie op de laars van de meneer. Duidelijk dat ze mensen gewend zijn', schrijft de dierenhulporganisatie op haar Facebookpagina.

De stichting is blij dat de katjes op tijd zijn gevonden. 'Anders was het toch anders afgelopen. Want deze snoetjes hadden zich niet in leven kunnen houden in de vrije natuur.'