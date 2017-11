Selectie NEC uitgenodigd voor feest in eigen stadion

De businessclub De Gaanderij is dan het podium voor veel bekende Nijmeegse artiesten, zoals Gordon de Kiefte, Dave van Well, Jordan Peters, Mary Jager, de broers Knipping, Diana Honig en Joop Lens. De organisatie heeft besloten om de spelers en staf van NEC ook uit te nodigen, zodat ze kennis kunnen maken met het Nijmeegse lied. De spelers hebben zondag een vrije dag, dus dat kan geen beletsel vormen.

"Het is zeker wat voor mij, ik vind dat Nederlandstalige hartstikke leuk", zegt trainer Adrie Bogers. "Als we winnen tenminste, want als we verliezen baal ik als een stekker en ben ik er zeker niet."

Het festival duurt van 19.00 uur tot 01.00 uur en gebeurt in samenwerking met evenementenbureau YveY, dat de horeca in De Goffert exploiteert. Het Nimweegs Artiesten Festival kende al twee edities tijdens de Vierdaagsefeesten op Plein 44.